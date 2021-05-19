شخصيات ليبية تدين الاعتداءات على الأقصى وقصف غزة.. وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل

استنكر سياسيون وإعلاميون ونشطاء ليبيون، الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون في محيط المسجد الأقصى وبالقدس، إضافة إلى ما يحدث من إبادة جماعية للمدنيين في غزة.

وأعربوا، في بيان، عن غضبهم من تعرض له المصلون في الأقصى من أعمال استفزازية من المستوطنين، خلال شهر رمضان، تحت حماية قوات الاحتلال، بما يجسد غياب التعايش السلمي أو احترام الأديان، ويفضح العنصرية والكراهية التي يتعرض لها أهل فلسطين بعد عزلهم في «كانتونات» عنصرية.

وناشد البيان المجتمع الدولي والقوى التي تؤمن بحق الشعوب في التعايش السلمي وتقرير مصيره التدخل لوقف استهداف مقدسات المسلمين والمسيحيين بالقدس وحماية الشعب الفلسطيني، محذرا من احتمال تمدد الصراع إلى ما بعد حدود فلسطين، «فالقوة لن تستطيع أن تغلب الحق مهما بلغت».

وأكدوا تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني، كما دعوا أبناءه إلى الوقوف صفا واحدا أمام استهداف المقدسات، ودفاعا عن حقوقه المشروعة في وطن عزيز حر، مثل شعوب العالم، كذلك دعوة المجتمع الدولي إلى الوقوف صفا واحدا ضد الدولة الدينية التي تستهدف غيرها من الأديان بـ«الكراهية والعنصرية».

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