شوايل لـ”عقيله صالح”: عليكم الالتزام بقرار انتخاب رئيس الدولة عن طريق الشعب

طالب عاشور سليمان شوايل، رئيس تيار ليبيا للجميع، المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، بالالتزام بالقرار القاضي بانتخاب رئيس الدولة عن طريق الشعب.

وقال “شوايل” في بيان، اطلعت عليه «الساعة 24»، إن ليبيا” تمر في هذه الفترة المهمة من تاريخها الحديث بمنعطف مصيري يتمثل في اعتماد القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتفق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي ، والمقرر عقدها بتاريخ ( 24 ) ديسمبر 2021 م “.

وتابع؛ “فإننا نشدد على ضرورة التزام المجلس بمسؤولياته وواجباته الوطنية ، المتمثلة في تلبية تطلعات الشعب الليبي في الانتقال السلمي الديمقراطي للسلطة ، وإرساء دولة العدل والقانون”.

وأردف البيان، “كما نأمل في هذا السياق ، التزام مجلس النواب بالتعديل الدستوري السابع بشأن تعديل المادة ( 30 ) من الإعلان الدستوري ، وقرار المجلس رقم 5 لسنة 2014 م، الذي نص على انتخاب رئيس الدولة عن طريق الاقتراع العام السري الحر المباشر من الشعب بالأغلبية المطلقة لأصوات المنتخبين، والذي يعد مطلب شعبي لا يمكن التنازل ، عنه كونه ملزم للمجلس ولكل مؤسسات الدولة الليبية بما يمتنع معه إعادة نقاش هذه المسألة من قبل أي كان أو من أي جهة كانت.

واستطرد، دولة ليبيا تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى انتخاب رئيسها عبر إرادة شعبية حقيقية حرة مباشرة بعيدًا عن التحالفات والتنازلات داخل قبة البرلمان القادم التي لن تخدم إلا فئات بعينها وتصادر حق الأمة الليبية في انتخاب رئيسها القادم.