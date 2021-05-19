أقعيم يبحث مختنقات المنافذ التابعة للإدارة العامة للمنافذ بالدولة الليبية

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بحث وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج أقعيم اليوم الأربعاء المقترحات والحلول لكافة مختنقات المنافذ الثلاث التابعة للإدارة العامة للمنافذ بالدولة الليبية.

واستعرض اقعيم مع مدراء منافذ بنغازي البحري، وأمساعد البري، والبريقة الجوي والبحري، والكفرة الجوي آلية عمل هذه المنافذ وكيفية مُساهمة الوزارة في حلحلة المعوقات وتسهيل عملها

وناقش وكيل الوزارة العراقيل التي تواجه منفذ بنغازي البحري “ميناء المدينة” وكافة المنافذ من حيث إزالة الحُطام والمُخلفات والعوالق في مُمرات السفن لتسهيل عمل البواخر دخولاً وخروجاً للمرسى والوقوف على حاجيات الموظفين والنظر في سير عملهم.

وبحث أقعيم أيضًا توفير سُبل الراحة لكافة موظفي المنافذ ابتداء بالزي الخاص والرسمي للعمل والإقامة ومستوى الإعاشة.

وشدد وكيل الوزارة على ضروري تفعيل دور الشرطة النسائية في كافة إدارات المنافذ الثلاث والسعي لتوفير كافة الإمكانيات للمشاركة في العمل الأمني.

وتطرق أقعيم إلى ضرورة التعاون مع كافة الأجهزة الأمنية المعنية بالعمل في المنافذ للقضاء على ظاهرة استيراد وتهريب الممنوعات بأشكالها والقضاء عليها بشكل نهائي.