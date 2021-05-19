بوقادوم يدعو لدعم وقف إطلاق النار وسحب المرتزقة من ليبيا

دعا وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا وسحب المقاتلين والمرتزقة الأجانب، مبينا أنه من الضروري توحيد الجهود مع الأمم المتحدة لمساعدة حكومة الوحدة بشكل أفضل في تحقيق الأولويات الرئيسية لخطة عملها على كافة المستويات.

جاء ذلك خلال كلمة بوقادوم الافتتاحية لاجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي حول الوضع في ليبيا برئاسة الجزائر.

حيث أوضح أنه يجب التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الدائم الموقع في الثالث والعشرين من أكتوبر من عام 2020، مؤكدا على ضرورة انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب وإنفاذ حظر الأسلحة.

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