البيوضي: القاعدة الدستورية المقترحة “فخ” سينتج رئيساً منزوع الدسم لليبيا

حذر سليمان البيوضي، المحلل السياسي، مما أسماه “الفخ الدستوري” وقال إنه في 26 و 27 من مايو سيجتمع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس لمناقشة القاعدة الدستورية المقترحة واتخاذ قرار حاسم في مسألة انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، وهو ما يبدو خلافا طبيعيا ومن المتوقع تمرير الانتخاب المباشر ليظهر كانتصار سياسي مدوي وأنه تحقق شيء يشبه المعجزة في ليبيا.

أضاف البيوضي، على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الأربعاء: “للأسف أننا أمام فخ كبير وإقرار هذه القاعدة الدستورية يعني أنه عقب الإنتخابات سيكون هناك انتكاس للمسار الديموقراطي وعودة للإحتراب والإنقسام، فالقاعدة المقترحة هي إعادة تدوير للفشل وستنتج مجلس نواب أكثر فسادا من سابقيه”.

وواصل البيوضي: “إن تجربة الرئيس منزوع الدسم أدخلت تونس في نفق من الإنسداد السياسي وتسبب في تعطيل الدولة وانهيار اقتصادها، وها هي تقترب من انفجار اجتماعي كبير وغير مسبوق، و يمكن تصور ما سيحدث في ليبيا إذا اتجهنا لهذا النموذج، عليه فإن هذه القاعدة المقترحة فخ متعدد الأوجه ومن الضروري تعديلها بما يتواءم مع المسار الديموقراطي والدستوري وأن تتأسس المرحلة المقبلة على مبدأ الفصل بين السلطات وإعطاء كل منتخب حقه في ممارسة السلطة واتخاذ وتنفيذ القرار”.