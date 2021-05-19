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نائب وزير الخارجية المصري يشدد على خروج المرتزقة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، حمدي سند، خلال مشاركته في جلسة مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، أكد استمرار مصر في تسخير كل إمكانياتها لدعم الأشقاء في ليبيا في جميع المجالات.

كما رحب بجهود السلطة التنفيذية المؤقتة فيما يتعلق بدفع جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا والمصالحة الوطنية؛ بما في ذلك تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، منبها إلى أهمية اضطلاع القارة الإفريقية بدورها في إنهاء الأزمة الليبية، وخطورة تدخلات بعض الأطراف الدولية والإقليمية على استقرار ليبيا، وضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من كامل الأراضي الليبية دون استثناء.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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