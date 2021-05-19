الخارجية المصرية تجدد دعمها للجهود الرامية لإنهاء الأزمة في ليبيا

جدّدت مصر، استمرار تسخير كل إمكانياتها لدعم الليبيين في جميع المجالات، وضرورة خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

وأشاد نائب وزير الخارجية المصرية، حمدى لوزا، خلال كلمته في أعمال جلسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي التي عقدت أمس بالعاصمة الجزائر حول الأوضاع في ليبيا، بجهود السلطة التنفيذية المؤقتة فيما يتعلق بدفع جهود تحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية؛ بما في ذلك تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية.

ونوّه حمدى لوزا، بأهمية اضطلاع القارة الإفريقية بدورها في إنهاء الأزمة الليبية وفق إرادة الشعب الليبي ومقررات الأمم المتحدة؛ بما يضمن الحفاظ على أمن ووحدة ليبيا، منبها إلى خطورة تدخلات بعض الأطراف الدولية والإقليمية على استقرار ليبيا، وضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من كامل الأراضي الليبية، دون استثناء.

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