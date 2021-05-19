رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لـ”الشلماني”: يمكنك الاعتماد على دعمي الشخصي

تلقى رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم ” عبدالحكيم الشلماني ” رسالة تهنئة ودعم من قبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ” جياني انفانتينو” .

وقالت الرسالة التي اطلعت عليها “الساعة24″:” عزيزي الرئيس، أود أن أتقدم لكم بأطيب التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة انتخابكم رئيسا للاتحاد الليبي لكرة القدم (LFF) ، و معرفتك وقيادتك وشغفك وخبرتك سيكون لها بلا شك أهمية تأثير على تطوير لعبتنا الجميلة في ليبيا ، كما اود ان أغتنم هذه الفرصة للتعبير عن رأيي و تهنئة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين لاقتناعكم بإمكانيات تطوير كرة القدم في ليبيا”.

وتابعت الرسالة:” كما يمكنكم الاعتماد على دعمي الشخصي ومساعدتي من الفيفا لتحقيق هذا الهدف ، أبواب مقر FIFA مفتوحة دائمًا إذا كنت ترغب في مناقشة الرياضة وتنميتها وتعزيز قيمها ، أتمنى لك ولفريقك بالإتحاد الليبي لكرة القدم التوفيق والنجاح في كل التحديات التي تنتظرنا في إنشاء و مشاهدة إرث دائم لمستقبل كرة القدم في ليبيا، أتطلع إلى لقائكم قريبًا ، أبعث إليكم ، عزيزي الرئيس ، بأطيب تمنياتي بصحة جيدة “.