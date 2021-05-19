حسين المسلاتي: الحذر من اختيار رئيس بلا صلاحيات

حذر حسين المسلاتي، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي من استقدام رئيس للبلاد بلا صلاحيات، وقال في تغريدة: “نحذر من مشروع رئيس بلا صلاحيات”.

أضاف المسلاتي: “طبيعة وثقافة وخصوصية ليبيا تحتاج للرئيس القوي الفاعل بصلاحيات كاملة” وفق قوله.

تحذير المسلاتي يماثل التحذير الذي أطلقه في وقت سابق اليوم، سليمان البيوضي المحلل السياسي، حيث قال: “إن تجربة الرئيس منزوع الدسم أدخلت تونس في نفق من الإنسداد السياسي وتسبب في تعطيل الدولة وانهيار اقتصادها، وها هي تقترب من انفجار اجتماعي كبير وغير مسبوق، و يمكن تصور ما سيحدث في ليبيا إذا اتجهنا لهذا النموذج، عليه فإن هذه القاعدة المقترحة فخ متعدد الأوجه ومن الضروري تعديلها بما يتواءم مع المسار الديموقراطي والدستوري وأن تتأسس المرحلة المقبلة على مبدأ الفصل بين السلطات وإعطاء كل منتخب حقه في ممارسة السلطة واتخاذ وتنفيذ القرار”.