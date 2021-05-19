الميزانية والمناصب السياسية في جلسة «النواب» الإثنين المقبل

دعت هيئة رئاسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أعضاء المجلس للجلسة الرسمية التي ستعقد يوم الإثنين مقر المجلس بمدينة طبرق لمناقشة بندي مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م وتولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية، حسب بيان صادر عن المجلس.

وفي العاشر من مايو، جتمعت لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب مع اللجنة الوزارية المُشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة الردود والملاحظات في مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021 وتعديلها.

وجرى خلال الاجتماع تقديم ملاحظات اللجنة وملاحظات النواب «التي لم تؤخذ بعين الاعتبار في السابق، مع إتاحة الفرصة أمام اللجنة الوزارية للرد في أسرع وقت ممكن»، حسب بيان لمجلس النواب.

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