هيئة رئاسة مجلس النواب تدعو النواب لحضور جلسة مناقشة مشروع الميزانية والمناصب السيادية بطبرق الإثنين القادم

دعت هيئة رئاسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، كافة أعضاء المجلس للجلسة الرسمية التي ستعقد يوم الإثنين القادم، بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق وذلك لمناقشة بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021م و بند تولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية.

هيئة الرئاسة، وفي دعوتها التي تلقت قناتنا نسخة منها، قالـت: “تدعو هيئة رئاسة مجلس النواب كافة أعضاء المجلس للجلسة الرسمية التي ستعقد يوم الإثنين القادم الثاني عشر من شهر شوال 1442.هـ الموافق لـ الرابع و العشرون من شهر مايو الجاري بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق وذلك لمناقشة بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م و بند تولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية”.