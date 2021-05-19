عقد المجلس البلدي لبلدية سرت اليوم اجتماعه الأول بعد استلام مهام عمله برئاسة مختار المعداني وبحضور بقية الأعضاءغيث عبدالله أوحيدة، وصالح على عيادة وهنية سالم أبوخريص وخالد مصطفى بن حسين.

وقال رئيس المجلس البلدي مختار المعداني، في تصريحات للمكتب الإعلامي بالبلدية إن الاجتماع تم خلاله مناقشة كافة الاحتياجات والنواقص والخدمات بالمدينة.

واستعرض المجلس في اجتماعه اليوم نتائج زيارات وزير الداخلية وزير الصحة لمدينة سرت ومتابعتها من قبل المجلس والجهات ذات العلاقة والتي توجت نتائجها بتوفير بعض الامكانيات والمعدات وتذليل المعوقات التي كانت قد تعيق العمل بملف الصحة والداخلية بسرت.

وقال مدير مكتب الإعلام بالبلدية إن المجلس البلدي للبلدية اتفقوا على عقد اجتماعات متتالية خلال الأسبوع المقبل مع مراقبي ومدراء كافة القطاعات الخدمية ببلدية سرت لمتابعة سير عملها والوقوف عن كثب على احتياجاتها والتأكيد على تقديم الخدمات للمواطن بالمدينة وضواحيها.