الملحق العسكري بالسفارة الإيطالية يبحث في قاعدة طرابلس البحرية “قضية الهجرة”

قالت ما يعرف برئاسة أركان البحرية الليبية في طرابلس إنه عقد صباح اليوم بقاعدة طرابلس البحرية اجتماعا مع الجانب الإيطالي بحضور اللواء رضاء عيسى رئيس جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ والعميد مسعود عبد الصمد مع الملحق العسكري والملحق الأمني بالسفارة الإيطالية لمناقشة التعاون الليبي الإيطالي فيما يخص الهجرة وأمن السواحل للبلدين .