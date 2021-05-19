الملحق العسكري بالسفارة الإيطالية يبحث في قاعدة طرابلس البحرية “قضية الهجرة”

قالت ما يعرف برئاسة أركان البحرية الليبية في طرابلس إنه عقد صباح اليوم بقاعدة طرابلس البحرية اجتماعا مع الجانب الإيطالي بحضور اللواء رضاء عيسى رئيس جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ والعميد مسعود عبد الصمد مع الملحق العسكري والملحق الأمني بالسفارة الإيطالية لمناقشة التعاون الليبي الإيطالي فيما يخص الهجرة وأمن السواحل للبلدين .
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صحيفة الساعة 24
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