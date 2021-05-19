ليبيا الان

الملحق العسكري بالسفارة الإيطالية يبحث في قاعدة طرابلس البحرية “قضية الهجرة”

تم النشر منذُ 47 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت ما يعرف برئاسة أركان البحرية الليبية في طرابلس إنه عقد صباح اليوم بقاعدة طرابلس البحرية اجتماعا مع الجانب الإيطالي بحضور اللواء رضاء عيسى رئيس جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ والعميد مسعود عبد الصمد مع الملحق العسكري والملحق الأمني بالسفارة الإيطالية لمناقشة التعاون الليبي الإيطالي فيما يخص الهجرة وأمن السواحل للبلدين .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك