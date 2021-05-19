عقيلة صالح يدعو النواب لجلسة الإثنين المقبل لمناقشة الميزانية والمناصب السيادية

دعت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي، كافة الأعضاء إلى عقد جلسة رسمية يوم الإثنين القادم بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق وذلك لمناقشة بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م و بند تولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية، وذلك في بيان، اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق أمس، قال رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، إن مشروع الميزانية سيحال في غضون يومين لرئيس مجلس النواب.

وأوضح تنتوش في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – أن الحكومة عدلت كل الملاحظات المرسلة إليها من النواب وأن مشروع الميزانية يعتبر متكاملا وأن الدور يبقى لرئاسة مجلس النواب لتحديد جلسة.

وزاد أنه من المتوقع أن تكون جلسة النواب للميزانية الاثنين المقبل “وفي كل الأحوال لن تتجاوز شهر مايو الحالي”.

ونوه رئيس اللجنة المالية إلى أن القيمة المحددة للميزانية حتى لو تغيرت فستكون تغيرا طفيفا وأن من يتحكم في الأرقام هو سعر الصرف وأن بعض البنود خضعت لتغيير.

وذكر تنتوش أن الحكومة شكلت لجنة من الوزراء والمختصين لوضع آلية للقانون العام للمرتبات مشيرا إلى زيادة فئة بعينها سيفتح باب التذمر لدى القطاعات الأخرى.

وأضاف: “نرى أن المعالجات المؤقتة تعتبر مسكنات موضوعية وهدفنا هو تخفيض سعر الصرف وتوحيد مرتبات الليبيين وهذه توصياتنا للحكومة”.

وذكر تنتوش أن المعلمين في المنطقة الشرقية لم يستفيدوا من علاوة الحصة ومن ثم هناك إمكانية تعويضها بالعلاوة ترسيخا لمبدأ المال مقابل الجهد”.

ولفت رئيس اللجنة المالية بالنواب إلى أن الحديث عن الباب الثالث والمشروعات والتنمية بادرة تستحق الإشادة وتؤكد أن نسبة الوعي زادت و”أننا ابتعدنا عن لغة السلاح”.