«النازحون وأزمة مياه الشرب» في لقاء الدبيبة مع رؤساء المجالس المحلية ببنغازي

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة خلال لقاء مع رؤساء المجالس المحلية لمدينة بنغازي اليوم الأربعاء، المشاكل التي تواجه المدينة وسكانها، والتحديات التي تواجه عملهم كمجالس محلية.

وحسب المكتب الإعلامي للحكومة الوحدة الوطنية جرى خلال اللقاء، الذي عقد بديوان مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس «التطرق إلى المشاكل المتعلقة بالنازحين، وأزمة مياه الشرب، بالإضافة إلى الأعباء المالية التي يتكبدها المواطنون جراء ضعف وتذبذب الخدمات الأساسية والمرافق العامة».

اقرأ ايضا: الدبيبة يكلف علي عبدالحفيظ ابحيري مديرا عاما لصندوق إعمار بنغازي ودرنة

وتناول اللقاء «التكاليف المترتبة جراء توفير مياه الشرب و العلاج و تفريغ الآبار السوداء و صيانة الأضرار الناجمة عن الطرق المتضررة جراء الحرب»، حسب بيان الحكومة.

وعبر رؤساء المجالس المحلية، عن أملهم أن تعمل حكومة الوحدة الوطنية على معالجة التحديات التي تعاني منها مناطقهم، وأن يقف رئيس الحكومة بشكل مباشر من خلال توجيه كافة المؤسسات المعنية لتوفير الخدمات اللازمة لأهالي وسكان مدينة بنغازي، داعين الدبيبة لزيارة المدينة في أقرب وقت ممكن.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا