القنصلية الليبية في تونس: القبض على أحد المحتالين نفذ عمليات نصب على المرضى الليبيين في تونس

أعلنت القنصلية الليبية في تونس، اليوم الأربعاء، عن تمكنها من القبض على النصاب الذي نفذ العديد من عمليات النصب على المرضى الليبيين في تونس.

القنصلية، وفي إيجاز صحفي لها، قالت: “أن المقبوض عليه كان يقوم بتعريف نفسه للمرضى على أنه موظف في السفارة وسيقدم لهم علاج على حساب الدولة، ويقوم بأخذ أموالهم ومن ثم يختفي، ليصبح بعدها المرضى في تونس تائهين لا يعرفون كيف يتصرفون، وللأسف أغلب المرضى حالتهم حرجة، أخرهم طفل به تشوه خلقي قام بالنصب على والده وأخد منهم جميع أموالهم وهرب، ليصبح الطفل وابيه وخاله في الشارع حتى وجدوا أحد الليبيين هناك وقام بإيجار حجره لهم في أحد الفنادق”.