رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم للشلماني: يمكنك الاعتماد على دعمي الشخصي

تلقى رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني رسالة تهنئة ودعم من قبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو.

وقالت الرسالة: ”عزيزي الرئيس، أود أن أتقدم لكم بأطيب التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة انتخابكم رئيسا للاتحاد الليبي لكرة القدم (LFF) ، و معرفتك وقيادتك وشغفك وخبرتك سيكون لها بلا شك أهمية تأثير على تطوير لعبتنا الجميلة في ليبيا ، كما اود ان أغتنم هذه الفرصة للتعبير عن رأيي و تهنئة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين لاقتناعكم بإمكانيات تطوير كرة القدم في ليبيا”.

وتابعت: ”كما يمكنكم الاعتماد على دعمي الشخصي ومساعدتي من الفيفا لتحقيق هذا الهدف، أبواب مقر FIFA مفتوحة دائمًا إذا كنت ترغب في مناقشة الرياضة وتنميتها وتعزيز قيمها، أتمنى لك ولفريقك بالإتحاد الليبي لكرة القدم التوفيق والنجاح في كل التحديات التي تنتظرنا في إنشاء و مشاهدة إرث دائم لمستقبل كرة القدم في ليبيا، أتطلع إلى لقائكم قريبًا ، أبعث إليكم ، عزيزي الرئيس ، بأطيب تمنياتي بصحة جيدة “.