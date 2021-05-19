رئيس البعثة المصرية في ليبيا: ننتظر عودة معدلات العمالة المصرية لما كانت عليه قبل الأزمة

أشاد رئيس البعثة المصرية في ليبيا السفير المصري بالقاهرة محمد ثروت خلال لقائه وزيرة العدل بحكومة الوحدة المؤقتة، حليمة عبدالرحمن، بخطوة تولي سيدة لهذا المنصب، مشيرًا لوجود ترتيبات لزيارة مرتقبة للوزيرة لمصر.

ثروت، وفي مقطع مرئي، قال: “تشرفت اليوم بمقابلة الوزيرة وشئ عظيم أن تتولى سيدة هذا المنصب الرفيع في دولة عربية، ولمست مشاركة فاعلة جدًا للمرأة في جميع أرجاء الوزارة في مختلف الإدارات وهذا شيء جيد ومبشر بالنسبة لموضوع تمكين المرأة في الوطن العربي”.

وأشار إلى أن الجانبين المصري والليبي ناقشا ما يخص التعاون الروتيني في الموضوعات القضائية بينهما، لافتاً لوجود جالية مصرية كبيرة في ليبيا، لكن عددها قل كثيرًا نتيجة الأزمة الأخيرة.

وتابع: “ننتظر في ظل تحسن الأوضاع بشكل كبير في ليبيا وهذا ما ألمسه حالياً أثناء تواجدي في طرابلس وفي مختلف المناطق الليبية، فأنا زرت بعض المناطق في ليبيا ولمست بنفسي تحسن الأوضاع الأمنية وزيادة معدلات الاستقرار والأمن في كل ربوع ليبيا، وهذا بالتالي سيزيد من وصول العمالة المصرية إلى ليبيا ونأمل أن تعود مرة أخرى للمعدلات التي كانت عليها قبل الأزمة”.

وأكمل: “ناقشنا معاً المعوقات أو بعض النقاط التي تهم الجانبين سواء بالنسبة للمواطن الليبي أثناء زيارته مصر أو المواطن المصري خلال تواجده أو زيارته لليبيا وناقشنا أيضاً بعض المواضوعات الخاصة بالتعاون بين وزارتي العدل في البلدين”.

وكشف عن وجود نية لترتيب زيارة لوزيرة العدل الليبية للقاهرة في وقت قريب، تقابل خلالها نظيرها المصري لمناقشة مختلف قضايا التعاون الثنائي بين الجانبين.