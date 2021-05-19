وفد مجلس شيوخ ليبيا: نثمن “الدور الحيادي” لرئيس مفوضية الانتخابات

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الأربعاء 19 مايو 2021، ممثلين عن مؤسسة مجلس شيوخ ليبيا، لبحث أوجه الدعم الذي يمكن أن تقدمه المؤسسة من أجل نجاح الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر المقبل، وقد عقد اللقاء بديوان مجلس المفوضية.

السائح ناقش أهمية مشاركة جميع الأطياف الاجتماعية بالمجتمع الليبي وسبل دعم انتخابات سلمية تحظى بالقبول والمصداقية، وأعرب ممثلو المؤسسة عن تقديرهم للجهود التي تبذلها المفوضية في سبيل نجاح هذا الاستحقاق الوطني، مثمنين الدور الحيادي الذي حافظت عليه المفوضية الأمر الذي يعزز مستويات الثقة والاحتكام إلى صندوق الاقتراع كخطوة مفصلية نحو التحول الديمقراطي، بحسب بيان المفوضية.