حليمة عبد الرحمن ورئيس بعثة مصر يبحثان عدة ملفات مشتركة

أكدت وزيرة العدل، حليمة عبد الرحمن، خلال لقائها رئيس بعثة جمهورية مصر في ليبيا، عمق العلاقات التي تربط البلدين، والتي تتطلب إقامة تعاون قضائي فعال من خلال تفعيل اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين، منوهة باستقلالية القضاء الليبي وترسيخ ولايته.

كما أشارت إلى أن الوزارة تقوم بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل وخارجها، ورصد وتوثيق كافة الانتهاكات، مبينة أنها تعمل على عقد مؤتمر دولي حول العدالة الانتقالية للاستفادة من تجارب الدول من خلال مشاركة خبراء دوليين في أعمال هذا المؤتمر، كما أشارت إلى أهمية تسهيل إجراءات دخول وخروج وإقامة الليبيين بمصر .

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