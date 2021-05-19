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“بلدي سرت”: نتطلع إلى التوافق والانسجام بين أبناء المدينة لحل مشكلة التعويضات

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد المجلس البلدي سرت اجتماعه الأول للعام 2021، اليوم، بحضور رئيس المجلس البلدي مختار خليفة، وأعضاء البلدية، غيث اوحيدة ، هنية ابوخريص، خالد بن حسين،  صالح عيادة.

وبحسب إيجاز صحفي للبلدية، تمت مناقشة مجموعة إجراءات تتعلق بالشأن المحلي وحلحة المشاكل اليومية التي تخص المواطنين، كما  قدم المجلس البلدي سرت شكره للنواب عن مدينة سرت زائد هدية حسن الزرقاء ، وعبد الجليل الشاوش لوقوفهم مع المجلس البلدي المنتخب وتسهيل التواصل مع حكومة الوحدة الوطنية .

وأوضح بيان البلدية، تم الاتفاق على أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة توافق وانسجام بين أبناء المدينة لحل مشكلة التعويضات و بعض المشاريع الهامة، كما قدم المجلس البلدي سرت شكره وامتنانه لوزيري الصحة والداخلية لا عطائهم التعليمات للأجهزة المختصة لدعم مدينة سرت .

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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