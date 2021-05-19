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أفاق التعاون بين ليبيا ومالطا تترأس مباحثات هيئة تشجيع الاستثمار ووفد مالطي

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

استقبل مدير فرع الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بالمنطقة الشرقية عبدالناصر نجم، اليوم الأربعاء، الوكيل والمدير العام لوزارة الخارجية المالطية والشؤون الأوروبية كرييستوفر كوتاير والسفير المالطي في ليبيا تشالير صاليبا والوفد المرافق له.
وبحث اللقاء فتح افاق التعاون في عدة مجالات، وقد تم الاعلان عن فتح وتجهيز القنصلية المالطية في بنغازي، وبحث عودة الخطوط المالطية للعمل في المطارات الليبية، كذلك التشاور لفتح خط بحري بين الدولتين ، كما تم الاعلان عن اقامة عدة معارض مشتركة بين الدولتين لتسهيل تدفق المستثمرين.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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