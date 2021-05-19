اللجنة المركزية للانتخابات: سيفتح سجّل الناخبين لمدينة بنغازي يوم 24 من الشهر الجاري

أوضح رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية المكلف الصادق الحراري، أن وزارة الحكم المحلي اعتمدت 116 بلدية على مستوى ليبيا.

الحراري، وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم اليوم الأربعاء بطرابلس، قال: “انتُخب 43 مجلسا بلديا على مستوى ليبيا، وعدد البلديات التي انتخب بها عمداء 40، وعدد البلديات التي فُتح بها سِجّل ناخبين 43، وسيُفتح سجل للناخبين لـ30 مجلسا بلديا، منها بلديات ستنتخب لأول مرة وأخرى تنتخب للدورة الثانية، وسيفتح سجّل الناخبين لمدينة بنغازي يوم 24 من الشهر الجاري”.