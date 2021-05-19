امغيب: البرلمان استلم الميزانية المعدلة.. وجلسة برلمانية الاثنين المقبل

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس (خاص) |

19 May, 2021

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب، استلام مجلس النواب الميزانية من حكومة الوحدة الوطنية بعد الانتهاء من تعديلها.

وقال امغيب في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن التغيير في الميزانية الجديدة التي تم استلامها هو خفض القيمة من “103 مليار” إلى “93 مليار”.

إلى هذا وجهت هيئة رئاسة مجلس النواب الدعوة لأعضاء المجلس كافة للجلسة الرسمية التي ستعقد يوم الإثنين القادم الثاني عشر من شهر شوال 1442.هـ الموافق لـ الرابع والعشرون من شهر مايو الجاري بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق، لمناقشة بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م وبند تولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية.