علماء أميركيين: هذه هي العلامات الطبية للموت الوشيك

نشرت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية نتائج دراسة أجراها مجموعة من العلماء الأميركيين استهدفت العلامات الرئيسية التي تدل على اقتراب الشخص من الموت.

وحسب الصحيفة، فقد توصلت دراسة أجراها المعهد الوطني للشيخوخة التابع لمعاهد الصحة الوطنية الأميركية الى ان “أحد الأعراض الأكثر شيوعًا هو ضيق التنفس، والذي يسمى أحيانًا جوع الهواء، حيث غالبًا ما يختنق الناس به”.

وفي هذا الاطار، تمكن العلماء من اكتشاف وجود اضطرابات عقلية يمكن أن تشير إلى الموت الوشيك؛ منها الأكثر شيوعًا الاكتئاب والقلق المتزايد وقلة الانتباه. وقد يصاب الشخص أيضًا بالتعب بشكل متزايد ويعاني من النعاس.

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