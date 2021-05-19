العبار يبحث آلية إيصال الوقود للمناطق الجنوبية

بحث وكيل وزارة النفط والغاز، رفعت العبار، خطط المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لإيصال الوقود إلى المناطق الجنوبية، والاستعدادات الجارية من قبل شركة البريقة بالخصوص.

جاء ذلك خلال اجتماع العبار مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة المكلف، العماري محمد، ورئيس لجنة إدارة شركة البريقة، إبراهيم بو بريدعة.

حيث أكد العبار أن الحكومة تولي أولوية قصوى للمناطق الجنوبية التي عانت من شح الوقود لأسباب أمنية بحتة، مشيرا إلى فاعلية وجدية خطط المؤسسة لمواجهة عمليات التهريب وتأمين الوقود للمناطق الجنوبية والتي سيتم الإفصاح عنها في حينه.

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