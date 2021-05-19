اقتصاديو إيطاليا يفتحون أذرعهم للدبيبة

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في تقرير قدّمه للبرلمان حول ليبيا، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، سيزور روما في 31 مايو الجاري.

وأشار دي مايو إلى أن زيارة الدبيبة تتزامن مع عقد منتدى للأعمال، يسمح للفاعلين الاقتصاديين الإيطاليين الرئيسيين بالتحدث مع رئيس الوزراء الليبي، ومختلف أعضاء حكومته حول المشروعات المشتركة بين البلدين.

وكشف دي مايو عن إعادة عمل القنصلية العامة في بنغازي، من خلال افتتاحها من قبل القنصل كارلو باتوري في 26 من هذا الشهر، وأضاف أن بلاده تسعى لإنشاء قنصلية فخرية في مدينة سبها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية