ليبيا الان

اقتصاديو إيطاليا يفتحون أذرعهم للدبيبة

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في تقرير قدّمه للبرلمان حول ليبيا، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، سيزور روما في 31 مايو الجاري.

وأشار دي مايو إلى أن زيارة الدبيبة تتزامن مع عقد منتدى للأعمال، يسمح للفاعلين الاقتصاديين الإيطاليين الرئيسيين بالتحدث مع رئيس الوزراء الليبي، ومختلف أعضاء حكومته حول المشروعات المشتركة بين البلدين.

وكشف دي مايو عن إعادة عمل القنصلية العامة في بنغازي، من خلال افتتاحها من قبل القنصل كارلو باتوري في 26 من هذا الشهر، وأضاف أن بلاده تسعى لإنشاء قنصلية فخرية في مدينة سبها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك