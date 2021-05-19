رئيس جهاز الشرطة القضائية يتفقد سجن ماجر ويعقد اجتماعا مع عميد زليتن

أجري رئيس جهاز الشرطة القضائية العميد مصطفي أبوحرارة، يرافقه، نائب رئيس الجهاز العميد عبدالناصر بن يوسف ضباط جهاز الشرطة القضائية من إدارة الجهاز وفرع طرابلس ، زيارة ميدانية إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل ماجر .

وبحسب إيجاز صحفي للجهاز، عقد رئيس الجهاز اجتماعا مع عميد بلدية زليتن مفتاح الحمادي ورئيس فرع جهاز الشرطة القضائية الخمس وعدد من الضباط بالفرع ومديرية أمن زليتن.

وأوضح الإيجاز، تهدف هذه الزيارة الي الوقوف علي الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل بمؤسسة الإصلاح والتأهيل ماجر وذلك باعتبار مسؤولية المؤسسة هي مسؤولية تضامنية تهم المجتمع المحلي داخل نطاق البلدية