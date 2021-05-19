امطير: المنقوش ارتدت ملابس داعمة لـ ” إسرائيل “

ليبيا – هاجمت عضو مجلس الدولة الإستشاري عن حزب العدالة والبناء، الإخوانية، آمنة امطير وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش متهمة اياها بدعم إسرائيل.

وقالت امطير في تدوينة مهينة للمنقوش: ” لازم تفهم هذه إنها وزير خارجية ليبيا وليست وزير خارجية إسرائيل لكي تتقيد باللباس الداعم لهم ” في اشارة منها للقميص الابيض والجاكيت الازرق.



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وزعمت امطير بأن المنقوش طلبت من طاهر السني توضيحًا بخصوص كلمته أمام مجلس الأمن الارتجالية حسب نص الرسالة التي ارسلتها له.

وأضافت قائلةً: ” المنقوش قالت للسني بأنه مبعوث ليبيا فقط وليس مبعوث فلسطين وحذرته بعدم تكرار هذا الخطاب، كارثه وبكل المقاييس “.

وكشفت مصادر عن أن ما يروج عن مطالبة المنقوش هذه، يقف ورائها السني نفسه لعلمه بأن قرار إقالته قد اتخذ ولذلك يريد حماية نفسه بمثل هذه الشائعات حتى يقال بأنه أُقيل من أجل فلسطين ما يدفع المنقوش للعدول عن قرار الإقالة.

وفي السياق نفسه، تجاهلت امطير حقيقة أن المنقوش كانت قد ارتدت مع ذات هذه البدلة، الكوفية الفلسطينية التي تحمل شعار القدس على رقبتها كما بادرت الى اصدار بيان باسم الوزارة تنديدًا بانتهاكات القدس في وقت كان الإخوان متفرغون لمهاجمتها بسبب دعوتها لمغادرة كل القوات الأجنبية بما فيها تركيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية