إحالة موضوع اختيار رئيس الدولة إﻟﻰ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻠﺘﻘﻰ الحوار

الباب الثاني من مسودة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات بصيغته النهائية والتي خرجت بها اللجنة القانونية فهو متعلق بالسلطة التنفيذية، حيث فصل هذا الباب كيفية اختيار رئيس الدولة، حيث تمت إحالة هذه النقطة لملتقى الحوار السياسي للفصل فيها.
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قناة ليبيا
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