إعادة افتتاح الأقسام بمعهد علاج الأورام بصبراتة

أعيد بمعهد علاج الأورام بصبراتة، افتتاح الأقسام التي تقدم خدماتها للمرضى، والمتمثلة في قسم أورام الدم والعمليات وغيرها والتي تم دمجها مع أقسام أخرى، كما تم دمج بعض المكاتب الادارية وإخلاء بعضها وتجهيزها كغرف إيواء حتى يستمر المعهد في تقديم خدماته للمرضى.

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