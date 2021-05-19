الحويج يبحث إمكانية تنفيذ مشاريع استثمارية بمدينة زوارة

بحث وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، خلال اجتماع مع عميد بلدية زوارة، حافظ بن ساسي، وبحضور وزيرة الدولة لشؤون المرأة، حورية الطرمال، بحث الأوضاع الاقتصادية بالمدينة.

كما ناقش الحضور إمكانية تنفيذ مشاريع استثمارية بالمدينة، وصيانة المرافق الصحية والخدمية، وتطوير وتوسعة مطار زوارة، وميناء الصيد البحري.

وأكد الحويج أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروع تنمية وتطوير منطقة زوارة وبعض المناطق الحرة، إضافة إلى فتح فرص الاستثمار للقطاع الخاص بالتنسيق مع الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.

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