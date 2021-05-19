وزير الإقتصاد والتجارة يتابع تنفيذ المشروع الوطني للتتبع والتحقق من الأدوية

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، الأربعاء، اجتماعاً مع لجنة التتبع والتحقق من الأدوية، لمتابعة أخر المستجدات بالمشروع الوطني للتتبع والتحقق من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وناقش المجتمعون، خلال الإجتماع المشاكل و العراقيل التي تواجه اللجنة في تنفيذ المشروع والعمل على معالجتها وتحديد المهام والإختصاصات الممنوحة للجهات الإشرافية والرقابية والضبطية بالمشروع والعمل في دائرة متكاملة تضمن إنجاز المهام وتحقيق أهداف المشروع.