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مدير مستشفى القبة العام يطالب وزير الصحة بتوفير سيارات إسعاف

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

19 مايو، 2021 6:21 م

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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