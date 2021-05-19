نائب رئيس الحكومة يبحث آلية عودة مطار أوباري للعمل

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان ابوجناح اليوم 19–5-2021 مع مدير مديرية أمن أوباري، ومدير نيابة أوباري الجزئية.

حضر الاجتماع مدير مطار أوباري المدني ومدراء القطاعات الخدمية بوادي الحياة. تطرق الاجتماع للمشاكل الأمنية داخل بلديات منطقة وادي الآجال، وبحث آلية عودة مطار أوباري للعمل، بالإضافة لمناقشة الإجراءات الواجب أن تتخذها حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الداخلية من أجل بسط الأمن بالمنطقة.

جاء اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات والجولات التفقدية التي يقوم بها نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح لمناطق الجنوب الليبي.