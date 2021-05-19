البعثة الأممية تعلن موعد عقد اجتماع افتراضي يبث على الهواء لملتقى الحوار الليبي بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات

أخبار ليبيا24

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها ستعقد اجتماعا افتراضيا يبث على الهواء مباشرة على مدى يومين لملتقى الحوار السياسي الليبي في الفترة 26 و27 مايو الجاري لاستكمال مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021، الذي اتفقت عليه اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى خلال اجتماعها في تونس في الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2021.

وقالت البعثة إنها ستحيل نتائج مداولات الملتقى حول هذا المقترح إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للنظر فيها مع التنويه إلى وجوب مراعاة الموعد النهائي للإطار الدستوري والانتخابي المحدد في 1 يوليو، على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2570، وذلك لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من المضي قدما في الإعداد للانتخابات.

وفي السياق أعرب البعثة عن أسفها للمحاولات الأخيرة لتضليل الرأي العام وتقويض العملية السياسية في ليبيا من خلال تداول وثائق مزورة على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم أنها “القاعدة الدستورية للانتخابات”.

وحثّت البعثة الشعب الليبي والأطراف المعنية على الاعتماد فقط على الوثائق التي تصدر عن البعثة والمتاحة على موقعها الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بها.