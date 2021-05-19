في إطار متابعته لسير عمل الإدارات بوزارة الصحة.. الزناتي يجتمع مع مدير وموظفي الإدارة القانونية

ليبيا – اجتمع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي أمس الثلاثاء مع مدير وأعضاء الإدارة القانونية بالوزارة وموظفين بها.

ويأتي هذا الإجتماع وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة في إطار متابعة وزير الصحة لسير عمل مختلف الإدارات بالوزارة.

وأكد الزناتي خلال الإجتماع على أهمية الدور المناط بهذه الإدارة طبقًا للاختصاصات المسندة إليها بمقتضى أحكام التشريعات المنظمة لعمل الوزارة.

وشدد على ضرورة حرص جميع أعضائها على أداء واجباتهم الوظيفية بالدقة والأمانة المطلوبة، وبذل كل الجهود الكفيلة بتحقيق أهداف الوزارة خدمة لهذا القطاع.

كما نوّه إلى ضرورة معالجة كافة أوجه القصور التي نجم عنها عدم حصول منتسبي هذه الإدارة على بعض مستحقاتهم المالية خلال الفترة السابقة.

وقد عبر أعضاء الإدارة عن عميق امتنانهم لتخصيص وزير الصحة لهذه المساحة من الوقت لاستعراض ومناقشة كل مايتعلق بسير العمل في إلادارة القانونية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية