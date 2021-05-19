833 ألف دولار من اليابان لدعم جهود مكافحة كورونا في ليبيا

قالت حكومة اليابان إنها ستساهم بمبلغ 833.000 دولار أمريكي لتعزيز استعدادات ليبيا لبرنامج التطعيم ضد فيروس كورونا، لا سيما فيما يتعلق بشراء معدات سلسلة البريد، ومعدات التبريد المفرط (Ultracold)، وتنمية القدرات المؤسسية للعاملين في المجال الصحي.

وقال القائم بالأعمال في سفارة اليابان في ليبيا، ماساكي أماديرا: “يسر حكومة اليابان أن تواصل شراكتها مع منظمة اليونيسف خاصة في سياق جائحة فيروس كورونا. وبهدف تطعيم 1.5 مليون شخص، سيدعم هذا البرنامج 200 مرفق و1000 مسؤول صحي وموظف رعاية صحية.”

تمت بلورة الخطة الوطنية الليبية لتوزيع التطعيمات ضد فيروس كورونا بتوجيه من هيئة التنسيق الوطنية وذلك في ظل تنسيق وثيق مع فريق الخبراء الاستشاريين الاستراتيجي ووزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وستضمن هذه المساهمة شراء أجهزة التبريد، بما في ذلك غرف التبريد والثلاجات، وتوفير الدعم اللوجستي لتركيب أجهزة التبريد، وتعزيز قدرة الموظفين الحكوميين بما في ذلك التقنيين على تشغيل وصيانة أجهزة التبريد، وتعزيز قدرة موظفي مرافق الرعاية الصحية على استخدام ورصد أجهزة التبريد والتطعيمات، فضلاً عن دعم إدارة التطعيم الحكومية عبر التنسيق والاستشارة، وجمع البيانات وتحليلها و / أو صياغة السياسات والأنظمة.

وإعرابًا عن تقدير اليونيسف لهذا لدعم، صرح الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا السيد عبد القادر موسى أن “اليونيسف تشكر الشعب الياباني وحكومته على الدعم المقدم لأنه سيضمن شراء أجهزة التبريد اللازمة وتركيبها على المستوى الوطني والبلديات والمرافق الصحية، إضافةً إلى التخزين المناسب للتطعيمات بهدف تحقيق الفعالية الكاملة والوصول الى نطاق أوسع من السكان”. وأضاف أنه “مع استمرار توصيل الطعوم إلى ليبيا، سنعمل مع شركائنا على ضمان حصول الجميع على التطعيم”.

تتوقع اليونيسف أن يصل هذا المشروع إلى 1.5 مليون شخص على الأقل وأن يعزز قدرة المؤسسات الحكومية المعنية على إدارة برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا من خلال حصول 200 مرفق صحي وثلاثة فروع للإمدادات الطبية (مخزن التطعيمات المركزي) على معدات جديدة لسلسلة التبريد والتي تستوفي شروط تطعيمات فيروس كورونا، تدريب 400 مسؤول على تشغيل وصيانة معدات سلسلة التبريد و تدريب 400 موظف من مرافق الرعاية الصحية على استخدام ورصد أجهزة التبريد ولقاحات فيروس كورونا.