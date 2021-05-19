“الملتقى” يجتمع الأسبوع المقبل لحسم القاعدة الدستورية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، أنها ستعقد اجتماعاً افتراضياً لملتقى الحوار السياسي الليبي يومي 26 و27 مايو الجاري لاستكمال مقترح اللجنة القانونية، بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية، المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر القادم.

وأشارت اللجنة في بيان، إلى أنه سيتم بعد ذلك “إحالة نتائج مداولات الملتقى حول هذا المقترح إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، للنظر فيها مع التنويه إلى وجوب مراعاة الموعد النهائي للإطار الدستوري والانتخابي المحدد في 1 يوليو، على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2570، وذلك بغية تمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من المضي قُدماً في الإعداد للانتخابات”.

ولفتت البعثة إلى أنه سيتم بث معظم الجلسات في الاجتماع الافتراضي على الهواء مباشرة، لتمكين الشعب الليبي من متابعة مداولات الملتقى.

وعبّرت البعثة عن أسفها “للمحاولات الأخيرة لتضليل الرأي العام وتقويض العملية السياسية في ليبيا، من خلال تداول وثائق مزورة على وسائل التواصل الاجتماعي بزعم أنها القاعدة الدستورية للانتخابات”، وحثت الليبيين والأطراف المعنية على الاعتماد فقط على الوثائق التي تصدر عن البعثة، والمتاحة على موقعها الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بها.

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