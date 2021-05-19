وزيرة العدل تبحث مع السفير المصري سبل تفعيل اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين

ليبيا – التقت وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبد الرحمن أمس الثلاثاء رئيس بعثة جمهورية مصر العربية في ليبيا.

استهل اللقاء من طرف الوزيرة متمنية لرئيس البعثة إقامة طيبة والتوفيق في أداء الأعمال المناطة به، مؤكدة على عمق العلاقات التي تربط البلدين، والتي تتطلب إقامة تعاون قضائي فعال، من خلال تفعيل اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين، منوهة على استقلالية القضاء الليبي وترسيخ ولايته.

واستطردت في حديثها خلال اللقاء وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة مؤكدة أن الجهاز القضائي يعمل رغم الظروف غير المستقرة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، وأن وزارة العدل تقوم بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل وخارجها، ورصد وتوثيق كافة الإنتهاكات إن وجدت، ترسيخًا لمبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وتحقيقًا للمصالحة الوطنية. وتعمل في هذا الإطار على عقد مؤتمر دولي حول العدالة الانتقالية للاستفادة من تجارب الدول من خلال مشاركة خبراء دوليين في أعمال هذا المؤتمر المقرر.

كما أكدت الوزيرة إلى أهمية تسهيل إجراءات دخول وخروج وإقامة الليبيين بمصر.

وخلال كلمته باللقاء، شكر المبعوث الوزيرة على تخصيص جزء من وقتها، منوهًا بالإجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة المصرية لتسهيل حركة تنقل مواطني البلدين، والتي توجت مؤخرًا بقرار الحكومة المصرية فتح مطار القاهرة أمام حركة الطائرات الليبية وإرجاع العمالة المصرية للعمل بليبيا.

وختمت الوزيرة اللقاء بالتأكيد على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها، من خلال توفير برامج وأنشطة فنية تسهم في رفع قدرات القضاة والموظفين والإشراف على العملية الانتخابية وفق المعايير الدولية.

كما حضر هذا اللقاء مدير إدارة العلاقات والتعاون والأمين العام للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، والقنصل المصري لدى السفارة المصرية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية