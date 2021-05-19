“مجالس بنغازي” تدعو الدبيبة لتوفير الخدمات لأهالي المدينة

دعا رؤساء المجالس المحلية في بنغازي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إلى توجيه كافة المؤسسات المعنية لتوفير الخدمات اللازمة لأهالي المدينة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الدبيبة برؤساء المجالس بديوان مجلس الوزراء، في طرابلس، اليوم الأربعاء، تم خلاله بحث المشاكل التي تواجه بنغازي وسكانها، والتحديات التي تواجه المجالس المحلية.

ووفق بيان لمكتب الدبيبة الإعلامي، فقد تطرق الحضور إلى “المشاكل المتعلقة بالنازحين، وأزمة مياه الشرب، بالإضافة إلى الأعباء المالية التي يتكبدها المواطنون جراء ضعف وتذبذب الخدمات الأساسية والمرافق العامة منها التكاليف المترتبة جراء توفير مياه الشرب والعلاج، وتفريغ الآبار السوداء وصيانة الأضرار الناجمة عن الطرق المتضررة جراء الحرب”.

وعبّر رؤساء المجالس المحلية، عن أملهم في أن تعمل حكومة الوحدة الوطنية على معالجة التحديات التي تعاني منها مناطقهم، ودعوا رئيس الحكومة لزيارة المدينة في أقرب وقت ممكن.

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