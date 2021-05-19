الترجمان: الدبيبة سيحاول كسر حالة الفتور بينه وبين الجيش خلال زيارته المرتقبة إلى بنغازي

ليبيا – وصف رئيس مجموعة العمل الوطني المحلل السياسي خالد الترجمان العلاقة بين الجيش والحكومة وخاصة رئيسها عبد الحميد الدبيبة بـ”المفقودة”.

الترجمان وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأربعاء قال: إن هناك علاقات تواصل وتفاهم في إطار العمل بين بعض الوزراء بحكومة الوحدة والمنطقة الشرقية، أما بقية الوزراء ورئيس الحكومة فيتجنبون الحديث عن الجيش الوطني ربما تحاشيًا لغضب الأتراك والميليشيات.

وأبدى الترجمان تشكّكه حيال ما وصفه بـ “التغيير الكبير” في اللهجة الإيجابية التي اتسم بها حديث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مؤخرًا عن الجيش والشرق عمومًا، ومغازلته لمدينة بنغازي، قائلًا: “بمتابعة تصريحات رئيس الوزراء السابقة، وعلاقاته المتميزة مع تركيا، لا يمكننا الجزم أن هذا التغيير هو بسبب مراجعة ذاتية، بقدر ما هو محاولة للتقليل من حجم الغضب والانتقادات، التي وجهت له بعد تصريحاته بحق مدينة بنغازي وتأجيل زياراته لها، وربما أيضًا انتقادات دولية لمحاولته، أو محاولة من معه، التصعيد مع الجيش الوطني، خاصة أن الجميع يدرك عدم إمكانية استبعاد دور الجيش بالمعادلة السياسية”.

الترجمان توقع أن يحاول الدبيبة تحت ضغط المجتمع الدولي كسر حالة الفتور بينه وبين الجيش خلال زيارته المرتقبة إلى بنغازي، مبرزًا في هذا الإطار عدم سعي رئيس الوزراء إلى إثارة قضية تعيين وزير للدفاع، وذلك لمعرفته بما قد تثيره من جدل وخلافات، والاكتفاء بالحديث عن تعيين وكيلين لهذا المنصب من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، أحدهما من الشرق والآخر من الغرب.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية