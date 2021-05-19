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أبوجناح يبحث آلية عودة مطار أوباري للعمل

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان ابوجناح مع مدير مديرية أمن أوباري، ومدير نيابة أوباري الجزئية.

وحضر الاجتماع مدير مطار أوباري المدني ومدراء القطاعات الخدمية بوادي الحياة، حيث تطرق للمشاكل الأمنية داخل بلديات منطقة وادي الآجال، وبحث آلية عودة مطار أوباري للعمل، بالإضافة لمناقشة الإجراءات الواجب أن تتخذها حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الداخلية من أجل بسط الأمن بالمنطقة.

وجاء اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات والجولات التفقدية التي يقوم بها أبوجناح لمناطق الجنوب الليبي.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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