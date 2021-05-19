النويري مهاجما”عقيلة”: عقد جلسات البرلمان لا تتم بشكل مزاجي

هاجم فوزي الطاهر النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح رئيس المجلس، بعد إصدار دعوة لانعقاد البرلمان في طبرق الاثنين المقبل.

وقال النويري في بيانه: “نكرر استغرابنا لمخالفة واستغلال رئاسة المجلس لما هو ملزم ومقرر اتباعه قانونا عند الدعوة لعقد جلسة لمجلس النواب وقد حدد القانون الإجراءات الملزم اتباعها ، حيث صدرت دعوة من هيئة الرئاسة لعقد جلسة رسمية لمجلس النواب تعقد بتاريخ يوم الإثنين المقبل بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق وذلك لمناقشة بند مشروع قانون الموازنة العامة للدولة 2021 وبند تولي المناصب السيادية بناء على دعوة من هيئة رئاسة المجلس”.

وتابع، نفيد بأن الهيئة لم تعقد أي اجتماعات رسمية لتقرير ذلك ولم توجه لنا دعوة لعقد اجتماع هيئة الرئاسة لتقرير دعوة السادة النواب لأي جلسة، وأننا نذكر هنا أعضاء هيئة رئاسة المجلس بأنه لا مجال بعد توحيد المؤسسات والتئام المجلس، العمل خلافا لما هو مقرر بالقانون رقم 4 لسنة 2014، وذلك حفاظا على ما تم تحقيقه من مكاسب وطنية، بتوحيد جل المؤسسات وأن الاستمرار في مثل هذه المخالفات تأثر سلبا على عمل المجلس والمصلحة العليا للدولة.

وتابع:” مع تأكيدنا على عقد الجلسات بشكل دوري ومنتظم وليس بشكل مزاجي لا يتوافق مع مبدأ التئام ووحدة المجلس وبالمقابل نرى ضرورة إضافة بند ما يستجد من أعمال نضع فيه الخيارات أمام أعضاء المجلس ونواب الأمة لمناقشة الاستحقاقات والقاعدة الدستورية ومشروعات القوانين والإصلاحات التي تخدم المصلحة العليا للدولة الليبيةّ لا مصلحة الأفراد ‏.