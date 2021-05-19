الحراري: فتح باب الترشح لعدد من البلديات في الخامس من يونيو المقبل

أعلن رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، المكلف، الصادق الحراري، فتح باب التسجيل للمترشحين في انتخابات المجالس البلدية لعدد من البلديات في الخامس من يونيو المقبل وحتى السابع عشر من ذات الشهر.

هذا وأضاف الحراري، أنه سيتم فتح سجل الناخبين في بنغازي وباقي البلديات يوم الإثنين المقبل، على أن يكون نظام الانتخابات بالقائمة للفئة العامة، والنظام الفردي لفئتي المرأة وذوي الإعاقة.

مشيرا إلى أن الاقتراع في بلدية سوق الجمعة سيتم إعادته في الخامس من يونيو المقبل، على أن يتم تحديد مواعيد مقبلة لتنفيذ الأحكام الصادرة في بلديات حي الأندلس وتاجوراء، والقرضة الشاطئ.

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