الأوجلي: زيارة الوفد الأمريكي تعد رسالة لكافة الدول المتدخلة في ليبيا بأن الملف “أميركي بامتياز”

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي إن زيارة الوفد الأمريكي إلى العاصمة طرابلس تضع إشارات عدة حول الدعم الذي ستقدمه الولايات المتحدة لحكومة الوحدة الوطنية في هذه المرحلة، بدءًا من العمل معها على ملف خروج المرتزقة وصولًا للانتخابات المرتقبة.

الأوجلي وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الأربعاء، أشار إلى أن هذه الزيارة تعد رسالة لكافة الدول المتدخلة في ليبيا بأن الملف “أميركي بامتياز”، لا سيما قبيل انعقاد مؤتمر برلين الثاني في النصف الثاني من شهر يونيو المقبل، مما سيؤثر بشكل مباشر على مخرجاته.

ومن جهة أخرى، توقع المحلل السياسي أن يشهد ملف خروج المرتزقة تطورًا بعد هذه الزيارة، فالضغوط الأميركية ستكون كبيرة تجاه هذا الملف الذي يعد أحد العراقيل أمام إجراء الانتخابات.

واعتبر أن واشنطن قدمت دفعة كبيرة لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في موقفها الثابت من أزمة المرتزقة، مما سيخفف الضغط عليها بشكل كبير عقب الحملة الإعلامية الشرسة التي شنها تنظيم الإخوان وقادة الميليشيات في ليبيا، متوقعًا إغلاق ملف المرتزقة وحسمه قريبًا بعد التوافق الليبي الأميركي.

أما عن توحيد المؤسسة العسكرية، فرغم استبعاد الأوجلي أن تؤثر الزيارة بشكل مباشر عليه، كونه معقدًا ويرتبط بشكل رئيس بحل الميليشيات المسلحة في المنطقة الغربية، إلا أنه عبر عن اعتقاده بحلحلة قريبة لفتح الطريق الساحلي التي ربما تكون بداية لتوحيد المؤسسة العسكرية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية