كوبيش لـ”ملتقى الحوار”: القاعدة الدستورية المقترحة لن ترضي مجموعة بعينها

بعث المبعوث الأممي يان كوبيش برسالة لأعضاء ملتقى الحوار السياسي، قبيل انعقاد الاجتماع الافتراضي الذى حددته البعثة على مدى يومين لملتقى الحوار السياسي الليبي في الفترة 26 و 27 مايو الجاري لاستكمال مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021

وقال المبعوث الأممي في رسالته التي اطلعت عليها “الساعة24″ :” أحيل إليكم النسخة النهائية لمسودة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات بصيغته النهائية التي خرجت بها وذلك قبل انعقاد الجلسة العامة التي أرسلنا لكم بشأنها، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر اللجنة القانونية وفريق الصياغة والمقررين على العمل المتميز الذي أنجزوه، وحسب علمي فإن هذا النص يمثل أرضية مشتركة توصلت إليها اللجنة القانونية. وكأي نتيجة لأية مفاوضات”.

وتابع:” هذا النص لن يرضي تماماً مجموعة بعينها ولا حتى الأعضاء والمقررين الذين تولوا إعداده؛ لكنه بالتأكيد يعكس أكثر الحلول الوسط التي أمكن تحقيقها حتى الآن، ويمكن بالتأكيد إنجاز المزيد، لقد ذكّرني زملاؤكم أن اثنين من أعضاء اللجنة القانونية أبديا تحفظاً على مادة محددة؛ ونحثكم على أن تشمل مداولاتكم تلك المادة بعينها لإقرار الحل الأفضل لليبيا ولليبيين.

واستطرد، سوف تطرح المسودة الآن للمناقشة والمداولات، وأنا على ثقة أنكم ستعملون على تحسينها وإيجاد حلول للبنود العالقة والتوصل إلى التوافق المطلوب لاعتماد مسودة القاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر، كما أنني على ثقة بأنكم ستواصلون الاسترشاد بروح المسؤولية نفسها والتوصل إلى ذات التوافق البنّاء في الآراء الذي سمح بإنجاز الكثير في هذه العملية من أجل بلدكم ليبيا، أتمنى لكم التوفيق وأتطلع إلى مداولاتكم ومناقشاتكم في الجلسة المعتزم عقدها لملتقى الحوار السياسي الليبي.