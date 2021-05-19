وزارة الثقافة تدين تحويل بيت الثقافة بسبها إلى مقر لديوان رئاسة الوزراء

دانت وزارة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة «إقدام مجموعة مسلحة باقتحام والاستيلاء على بيت الثقافة بسبها وتحويله بالقوة إلى مقر لديوان رئاسة الوزراء»، معتبرة أن القرار « لا يراعي أية قيم ثقافية أو حضارية ولا يصب في مصلحة المجتمع المحلي ولا الوطن، والذي قوبل برفض المبدعين والمثقفون وموظفي بيت الثقافة سبها».

وقالت الوزارة، في بيان صادر اليوم الأربعاء، إن «بيت الثقافة سبها إرث ثقافي ومنارة ثقافية وتنويرية هامة تهدف للارتقاء بالثقافة والإبداع والتوعية في المنطقة، وهو رمز سبها الثقافي ومركز إشعاع ثقافي في المنطقة توجد به مكتبة تظم أكثر من 3000 عنوان ، ومقر لصالون سبها الثقافي، ويتم سنوياً تنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والتراثية والفعاليات الإبداعية في المقر».

وزارة الثقافة لاتجد مبررا

وأضاف البيان «لا تجد الوزارة مبررا واحدا الاستيلاء عليه مهما كانت الأسباب ومهما كانت الدوافع»، مشيرة إلى أنها «تأخذ وزارة الثقافة والتنمية المحلية هذا الاعتداء بجديّة وتعتبر ما حصل استهداف خطير للثقافة والإبداع في المدينة ويحمل رسالة واضحة لا تؤمن بالسلام والاستقرار».

ودعا وزارة الثقافة «كافة المثقفين والمبدعين ومؤسسات المجتمع المدني وتناشد المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية للتدخل بإدانة هذا الاعتداء وحماية هذه المنارة الثقافية لتمكين المثقفين والكتاب في المدنية من ممارسة نشاطهم الإبداعي بحرية تامة».

وفي الخامس من مايو، احتجت رابطة الصحفيين والإعلاميين في سبها على تخصيص بيت الثقافة في المدينة ليكون مقرا لديوان رئاسة مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية، مطالبين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بضرورة إعادة النظر في القرار وتقديم الدعم اللازم لبيت الثقافة وتمكينه من القيام بدوره التنويري.

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