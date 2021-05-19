أبو جناح يؤكد توجيه مخصصات عادلة لفزان في الميزانية

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء، رمضان أبو جناح، في منطقة جرمة بوادي الآجال، مع أعيان ومشائخ المنطقة، لبحث المشاكل التي تعاني منها المنطقة بصفة خاصة، وفزان بصفة عامة.

وبحث الاجتماع الذي حضره أعضاء مجلس النواب، وعمداء بلديات بنت بية والغريفة وأوباري وغات ووادي البوانيس، وبراك الشاطي والقرضة وإدري، بحث إجراءات الحكومة لمعالجة تردي الخدمات الأساسية، وتأمين السيولة النقدية والوقود.

وأشار أبو جناح لجهوده وجهود ممثلي فزان من أجل ضمان تمثيل عادل لفزان وتوجيه مخصصات عادلة لها من بند التنمية في الميزانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا