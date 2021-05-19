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الهلال الأحمر ووزارة الداخلية يبحثان يستعدان لتوقيع اتفاقية تعاون في تقديم الرعاية الطبية لمنتسبي الوزارة 

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

استقبل الأمين العام للهلال الأحمر الليبي مرعى الدرسى، اليوم الأربعاء، وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم وذلك لتشكيل لجنة مشتركة إستعدادا لتوقيع اتفاقية تعاون بين الطرفين في تقديم الرعاية الطبية لمنتسبي وزارة الداخلية و تقديم التدريبات اللازمة في مجال القانون الدولي الانساني.
وبحسب المكتب الإعلامي للهلال الأحمر، فإنه قد تم الإتفاق على دعم مراكز الهجرة و الوقوف على الوضع الانسانى للمهاجرين.
من جانبه أكد اقعيم على إستقلال ووحدة الجمعية ودور المتطوعين في الاستجابة الإنسانية في الميدان.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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